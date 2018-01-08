Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с секретным правительственным спутником

Американская компания SpaceX 7 января в запустила ракету Falcon 9 с секретным правительственным спутником Zuma.

Это первый запуск компании в наступившем году. Он был произведен с базы ВВС США на мысе Канаверал. Данные о том, какие именно функции выполняет запущенный спутник, не разглашаются. Ракета Falcon 9 стартовала приблизительно в 20:00 (04:00 8 января по мск). Через восемь минут после старта первая ступень носителя в вертикальном положении успешно опустилась на специальную посадочную площадку.

SpaceX выбрали в качестве оператора запуска и производителя ракеты компанией-подрядчиком Министерства обороны США Northrop Grumman. Важную роль при выборе компании сыграла цена запуска при помощи многоразовой ракеты.