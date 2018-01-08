Три автомобиля столкнулись в Удмуртии, семь человек пострадали

Семь человек пострадали при ДТП с тремя автомобилями на трассе в Удмуртии.

Об этом 7 января сообщает 360. Отмечается, что в числе пострадавших оказались двое детей.

Три машины столкнулись на трассе в Можгинском районе Удмуртии. Женщина 34 лет за рулем Kia Rio решила пойти на обгон, однако не справилась с управлением. Ее автомобиль вылетел на встречную полосу, где произошло столкновение с Chevrolet Cruze и ВАЗ-21099.

В результате аварии пострадали водители всех трех, попавших в ДТП, машин. Кроме того, травмы получили пассажиры Kia Rio (мужчина и девочки 2005 и 2010 годов рождения), а также пассажир ВАЗ.

Ранее под Смоленском произошло крупное ДТП с 12 автомобилями. Три человека пострадали. Причиной столкновения послужила непогода в регионе.