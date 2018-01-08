Фильму Андрея Звягинцева «Нелюбовь» не дали «Золотой глобус»

Предвестник голливудского Оскара - кинопремия «Золотой глобус» - состоялась 8 ноября в Лос-Анджелесе в отеле Beverly Hilton.

На мероприятии Россию представлял фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом пишет петербургское интернет-журнал «Interessant». Но, несмотря на восторженные отзывы западных кинокритиков о киноленте, жюри предпочло выбрать картину немецкого режиссера Фатиха Акина «Из ниоткуда».

«Золотой глобус» ежегодно присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Она вручается по результатам голосования порядка 90 международных журналистов.

Стоит отметить, что кинофильм Звягинцева, премьера которого прошла в России летом прошлого года, попал в шорт-лист кинопремии «Оскар».