Спасатели обнаружили тело погибшего члена экипажа иранского танкера, загоревшегося после столкновения с сухогрузом у восточного побережья Китая, передает информагентство Reuters со ссылкой на иранское агентство ISNA.

Глава морских портов Ирана Мохаммад Растадатело рассказал агентству, что тело моряка было найдено на нефтяном танкере, который все еще продолжает гореть после столкновения. Он также уточнил, что тело погибшего отправят в Шанхай для установления личности.

Отмечается, что в настоящий момент спасатели пытаются потушить возгорание. Кроме того, спасательные команды ведут поиски более 30 пропавших членов экипажа.