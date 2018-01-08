СМИ рассказали, чем занимается Трамп в рабочее время

Американский лидер Дональд Трамп начинает свой день позже, чем в самом начале президентства и стал проводить меньше встреч.

Как пишет портал Axios, ссылаясь на источники, теперь Трамп концентрируется на просмотре телевизора, соцсети Twitter и телефонных звонках. В расписании, попавшем в распоряжение зарубежного портала, указывается, что Трамп начинает рабочий день в 11 утра с брифингов по вопросам разведки и национальной безопасности. В промежуток с 8 до 11 утра у него запланировано время для решения административных вопросов в Овальном кабинете, однако президент проводит это время в своей резиденции, где смотрит ТВ, общается по телефону и пишет в Twitter.

В Овальном кабинете Трамп находится до 18 часов, где за это время проводит одну или две встречи, но, как правило, опять делает телефонные звонки или смотрит новости в столовой. После Трамп перемещается в жилую часть Белого дома. Отмечается, что в первые дни президентства Трамп больше времени уделял работе.