Минэкономразвития ответило на претензии ЕС из-за запрета на ввоз свинины

Российское законодательство приведено в соответствие с решениями ВТО, поэтому жалобы ЕС в споре об ограничениях на импорт свинины для Москвы остаются непонятными.

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков проинформировал о планах созвать панель арбитров – независимых экспертов в сфере международной торговли, без решения которых ответные меры не должны вводиться. Он отметил, что речь идет не только о крупном штрафе, но и об отзыве торговых уступок, которые предоставляются Российской Федерации в рамках в ВТО.

Как пишет «Интерфакс», Медведков отметил, что, возможно, могут возрасти импортные пошлины на российские товары или будут вводиться количественные ограничения импорта. Россия намерена принять активное участие в обсуждении данного вопроса.

Ранее сообщалось, что жалоба Европейского союза на импорт живых свиней в РФ будет рассмотрена в течение 60 дней. Напомним, Евросоюз потребовал взыскать с РФ 1,4 миллиарда евро за запрет на ввоз свинины.