Макрон во время визита в Китай подарит Си Цзиньпину коня

Официальный представитель китайского МИД Лу Кан на регулярном брифинге в понедельник, 8 января, заявил, что глава Франции Эмманюэль Макрон во время нынешнего визита в Китайскую Народную Республику преподнесет председателю КНР Си Цзиньпину в подарок коня.

По словам дипломата, в настоящий момент Макрон находится в провинции Шэньси на Северо-Западе Китая. Он также отметил, что в понедельник во второй половине дня французский лидер прибудет в Пекин, где начнется его государственный визит.

«Он преподнесет Си Цзиньпину в подарок лошадь, и мы выражаем Франции по этому поводу признательность», — приводит слова Лу Кана агентство ТАСС.

Кроме того, китайский дипломат отметил, что нынешний визит Макрона имеет крайне важное значение как для КНР, так и для Франции. Напомним, что французский президент отправился в Китай 7 января 2018 года с четырехдневным визитом для укрепления личных контактов с китайским руководством, а также отношений стратегического партнерства с КНР.