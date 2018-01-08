Медведев поздравил оперного певца Евгения Нестеренко с 80-летним юбилеем

Премьер-министр подчеркнул, что певец обладает редким вокальным дарованием.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил оперного певца, народного артиста СССР Евгения Нестеренко с 80-летием. Как указывается в телеграмме, размещенной на сайте Кабинета министров РФ, Нестеренко является одним из величайших оперных певцов и обладает драматическим талантом, артистичностью и художественным вкусом, благодаря которому ему удалось создать множество ярких образов в Большом театре и на мировых сценах.

Нестеренко родился в Москве. В период с 1971 по 2000 год являлся солистом Большого театра.