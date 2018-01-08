Житель Массачусетса снял на видео замерзший Атлантический океан

Житель американского штата Массачусетс Райан Кэнди опубликовал в сети видео, на котором запечатлен частично замерзший из-за непогоды океан.

По словам автора видео, на момент съемки температура воздуха упала до минус 20 градусов по Цельсию. Напомним, что в среднем температура в этом штате зимой не опускается ниже отметки в минус восемь градусов.

Пользователи в комментариях восторженно отреагировали на заснятые Кэнди кадры замерзшего океана. При этом некоторые пользователи с юмором отнеслись к увиденному, отсылая к разным событиям, от Короля Ночи из сериала «Игра престолов» до президентства Дональда Трампа.

Отмечается, что ролик за день набрал более 300 тысяч просмотров на видеохостинге Youtube.