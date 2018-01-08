В Приморье объявили экстренное предупреждение из-за снегопада

Жителей Приморского края предупредили об ухудшении погодных условий.

Экстренное предупреждение объявили в Приморье из-за надвигающегося мощного снегопада и сильного ветра. Об этом проинформировало главное управление МЧС России по Приморскому краю 8 января.

Также МЧС предупреждает жителей региона о возможной гололедице и заносах на дорогах. На побережье синоптики прогнозируют метель и порывы ветра до 23 метров в секунду. Непогода может спровоцировать происшествия на трассах, также возможны нарушения электроснабжения из-за падения деревьев на линии электропередач.

Жителям Приморья рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, не оставлять транспорт на обочинах и не мешать работе специальной техники.