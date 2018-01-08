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10:46   8 Января 2018
Россия
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В Приморье объявили экстренное предупреждение из-за снегопада

В Приморье объявили экстренное предупреждение из-за снегопада

Жителей Приморского края предупредили об ухудшении погодных условий.

Экстренное предупреждение объявили в Приморье из-за надвигающегося мощного снегопада и сильного ветра. Об этом проинформировало главное управление МЧС России по Приморскому краю 8 января.

Также МЧС предупреждает жителей региона о возможной гололедице и заносах на дорогах. На побережье синоптики прогнозируют метель и порывы ветра до 23 метров в секунду. Непогода может спровоцировать происшествия на трассах, также возможны нарушения электроснабжения из-за падения деревьев на линии электропередач.

Жителям Приморья рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, не оставлять транспорт на обочинах и не мешать работе специальной техники.

Автор: Ольга Шпакова
#мчс #приморье #непогода #снег #экстренное предупреждение
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