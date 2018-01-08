Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Медведев поздравил оперного певца Евгения Нестеренко с 80-летним юбилеем

Медведев поздравил оперного певца Евгения Нестеренко с 80-летним юбилеем

 В Приморье объявили экстренное предупреждение из-за снегопада

В Приморье объявили экстренное предупреждение из-за снегопада
СМИ: В Грузии сгорел автобус, перевозивший 50 пассажиров в Турцию

СМИ: В Грузии сгорел автобус, перевозивший 50 пассажиров в Турцию

 Экс-премьер Украины прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы

Экс-премьер Украины прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы
Макрон во время визита в Китай подарит Си Цзиньпину коня

Макрон во время визита в Китай подарит Си Цзиньпину коня

 СМИ рассказали, чем занимается Трамп в рабочее время

СМИ рассказали, чем занимается Трамп в рабочее время
Медведев поздравил оперного певца Евгения Нестеренко с 80-летним юбилеем

Медведев поздравил оперного певца Евгения Нестеренко с 80-летним юбилеем

 В Приморье объявили экстренное предупреждение из-за снегопада

В Приморье объявили экстренное предупреждение из-за снегопада
СМИ: В Грузии сгорел автобус, перевозивший 50 пассажиров в Турцию

СМИ: В Грузии сгорел автобус, перевозивший 50 пассажиров в Турцию

 Экс-премьер Украины прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы

Экс-премьер Украины прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы
Макрон во время визита в Китай подарит Си Цзиньпину коня

Макрон во время визита в Китай подарит Си Цзиньпину коня

 СМИ рассказали, чем занимается Трамп в рабочее время

СМИ рассказали, чем занимается Трамп в рабочее время
10:43   8 Января 2018
ЧП
58

СМИ: В Грузии сгорел автобус, перевозивший 50 пассажиров в Турцию

СМИ: В Грузии сгорел автобус, перевозивший 50 пассажиров в Турцию

Пассажирский автобус, следовавший рейсом Азербайджан-Турция, в ночь на понедельник, 8 января, сгорел в результате пожара на востоке Грузии.

По данным Общественного телевидения Грузии, на момент ЧП в автобусе находилось около 50 пассажиров — граждан разных стран, в том числе граждане Российской Федерации. При этом уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Пассажиры автобуса сообщают, что во время передвижения по трассе они почувствовали запах дыма и сообщили об этом водителю. После чего все находившиеся в автобусе своевременно покинули транспортное средство. По данным местных СМИ, автобус полностью сгорел. Сотрудники противопожарных служб страны ликвидировали возгорание. Отмечается, что в настоящий момент было начато расследование обстоятельств происшествия.

Автор: Анастасия Ягужинская
#автобус #турция #чп #азербайджан #грузия
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы Россия
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы
Накануне Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После обращения Роскомнадзора к руководству социальной сети страница была разблокирована.
12:47   6 Января 2018
2245
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия

РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

18:05   5 Января 2018
4219
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
17807
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
14894
Новости smi2.ru
Юрист прокомментировал требование Евросоюза о выплатах за эмбарго на ввоз свинины

Юрист прокомментировал требование Евросоюза о выплатах за эмбарго на ввоз свинины

 Американский самолет провел многочасовую разведку у побережья Крыма

Американский самолет провел многочасовую разведку у побережья Крыма

 Эксперты рассказали, насколько в России подорожает жилье в наступившем году

Эксперты рассказали, насколько в России подорожает жилье в наступившем году

 Разработчики назвали сроки выпуска летающего автомобиля в России

Разработчики назвали сроки выпуска летающего автомобиля в России