СМИ: В Грузии сгорел автобус, перевозивший 50 пассажиров в Турцию

Пассажирский автобус, следовавший рейсом Азербайджан-Турция, в ночь на понедельник, 8 января, сгорел в результате пожара на востоке Грузии.

По данным Общественного телевидения Грузии, на момент ЧП в автобусе находилось около 50 пассажиров — граждан разных стран, в том числе граждане Российской Федерации. При этом уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Пассажиры автобуса сообщают, что во время передвижения по трассе они почувствовали запах дыма и сообщили об этом водителю. После чего все находившиеся в автобусе своевременно покинули транспортное средство. По данным местных СМИ, автобус полностью сгорел. Сотрудники противопожарных служб страны ликвидировали возгорание. Отмечается, что в настоящий момент было начато расследование обстоятельств происшествия.