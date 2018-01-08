Кабмин РФ запретил выжигать траву и разводить костры вблизи дорог

Российский кабинет министров утвердил изменения правил противопожарного режима. Об этом говорится в документе, который был опубликован в понедельник, 8 января, на сайте правительства.

В тексте документа отмечается, что согласно новым изменениям, устанавливается требование регулярно убирать мусор и косить траву на территории к хозяевам участков, которые расположены на границах населенных пунктов, дачных и других объединений.

Кроме того, правительство установило запрет на выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание хвороста в границах полос отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.