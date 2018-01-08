В Приморье в поддержку Путина собрали более двух тысяч подписей за два дня

Более двух тысяч подписей за два дня удалось собрать в Приморье в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

Об этом проинформировал представитель Приморской группы поддержки Путина Юлия Яковенко, пишет РИА Новости. Также она уточнила, что в течение новогодних каникул во Владивостоке несколько сотен волонтеров прошли обучение. После курса они разъехались по краю для организации сбора подписей избирателей по месту жительства.

В таких крупных городах края, как Владивосток, Находка, Артем и Уссурийск с 5 декабря открыты общедоступные пункты сбора подписей, которые работают каждый день на территории торговых комплексов и кинотеатров.

В пятницу сбор подписей в поддержку Путина стартовал в Хабаровске, после чего присоединились Томск, Омск и Башкирия, Москва, Севастополь, Чечня, Крым, а также Ленинградская, Московская, Калининградская, Калужская и Ульяновская области.