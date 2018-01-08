В ОМС впервые включили гериатрическую помощь пациентам старшего возраста

Страховые представители с 2018 года будут мотивировать пациентов выполнять врачебные предписания, а также помогут им в разборе конфликтных и спорных ситуаций между пациентами и врачами.

Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). По данным пресс-службы ФОМС, гериатрическая медицинская помощь для лиц старшего возраста в текущем году впервые будет включена в тарифы Обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Оплата по этой клинико-статистической группе может быть осуществлена в лечебных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию по профилю «гериатрия», — цитирует агентство сообщение фонда.

При этом отмечается, что гериатрическая медицинская помощь пациентам старших возрастных групп оказывается по возрастным заболеваниям с учетом их взаимного влияния. Кроме того, она включает в себя профилактику старческих заболеваний.