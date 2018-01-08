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9:27   8 Января 2018
Россия
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Минобороны РФ: В 2018 году ВКС проведут более 500 различных учений

Минобороны РФ: В 2018 году ВКС проведут более 500 различных учений

Российское оборонное ведомство в понедельник, 8 января, сообщило, что воздушно-космические силы (ВКС) в 2018 году проведут более 500 учений различного уровня.

«В 2018 году под руководством главнокомандующего Воздушно-космическими силами и должностных лиц Главного командования Воздушно-космических сил спланированы мероприятия боевой подготовки, основными из которых станут более 500 учений различного уровня»,  — приводит сообщении министерства информагентство РИА Новости.

Кроме того, в сообщении Минобороны России говорится, что в текущем году также планируется провести более 1300 сборовых мероприятий с различными категориями военнослужащих. В ведомстве сообщили, что запланировано провести конкурсы по воздушной полевой выучке среди экипажей боевых расчетов ВКС РФ, включая «Авиадартс-2018», «Ключи от неба-2018», «Воздушные рубежи-2018».

Автор: Анастасия Ягужинская
#россия #учения #вкс рф #минобороны рф
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