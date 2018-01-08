Британский актер Гари Олдмен получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. Трансляцию 75-й церемонии вручения вел телеканал NBC.

Олдмен получил награду за исполнение роли британского премьера Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». Для актера, который ранее негативно отзывался о премии, это стала первая номинация и первая победа. При получении награды он отметил работу гримеров и поблагодарил Черчиля.

За награду категории «лучший актер в драматическом фильме» также боролись Том Хэнкс («Секретное досье»), Дэниел Дэй-Льюис («Призрачная нить») и Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»), Дензел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.»).