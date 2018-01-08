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7:32   8 Января 2018
Россия
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В Москве температура впервые опустится ниже нуля

В Москве температура впервые опустится ниже нуля

В Москве впервые в новом году температура опустится ниже нуля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Как отмечается, жителей столицы ожидает облачная погода с небольшими осадками и сильным ветром, который усилит ощущение холода. На протяжении всего понедельника температура составит от 0 до -2 градусов.

Ожидается западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 749 миллиметров ртутного столба.

На рождественские праздники температура воздуха в столице повторила абсолютный исторический рекорд. Так, днем в воскресенье температура поднялась до плюс 3,5 градуса. В прошлый раз такая теплая погода была зафиксирована 7 января 2007 года.

Автор: Олег Королев
#москва #погода #ветер
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