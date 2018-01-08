СМИ: В Москве пациент выпал с шестого этажа больницы

В Боткинской больнице в Москве пациент выпал из окна. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на экстренные службы столицы.

По информации источника, 51-летний мужчина выпал из окна шестого этажа. Он рухнул на парапет четвертого этаже.

Как отмечается, ранее его доставили в больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Подробностей инцидента и информации о его состоянии не поступало.

Ранее сообщалось, что следственный комитет завел уголовное дело после смерти пациента в коридоре смоленской больницы. Инцидент произошло летом 2017 года, но о нем стало известно лишь после того, как в интернет попала видеозапись. На ней видно, как мужчина выходит из палаты в коридор, а затем падает на пол в крови. Врач подошел к нему только спустя десять минут.