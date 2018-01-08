Фильм «Нелюбовь» Звягинцева остался без «Золотого глобуса»

Немецкая картинка «На пределе» получила «Золотой глобус» в категории «лучший фильм на иностранном языке». Таким образом, фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» не получил награды.

Помимо российской и немецкой картины в данной категории также была представлена камбоджийская картина режиссера и актрисы Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца», чилийское кино «Фантастическая женщина» и шведско-немецко-французский фильм «Квадрат».

Трансляцию 75-й церемонии вручения награды провел американский телеканал NBC. Премия учреждена ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA).