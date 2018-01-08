Переговоры дипломатов Сеула и Пхеньяна пройдут во вторник

Переговоры КНДР и Южной Кореи пройдут утром во вторник, девятого января.

Встреча послов намечена на 10 утра по местному времени (4.00 по Москве) в приграничном городе Пханмунджом. Об этом сообщили в министерстве объединения Республики Корея.

Каждая сторона сформировала группу из пяти дипломатов. На повестке дня стоит обсуждения вопроса об участии северокорейских спортсменов в предстоящей Олимпиаде в феврале текущего года. Желание участвовать в соревнованиях Северная Корея изъявила на прошлой неделе. Сеул и Токио поддержали инициативу Пхеньяна. В Японии, не смотря на это, продолжат оказывать давление на КНДР в связи с испытаниями баллистических ракет. Переговоры Сеула и Пхеньяна станут первыми с декабря 2012 года.