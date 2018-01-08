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5:59   8 Января 2018
Ближнее зарубежье
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Экс-премьер Украины прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы

Экс-премьер Украины прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы

Экс-глава правительства Украины Николай Азаров прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы, подающие газ из России. Об этом он написал в Facebook.

Планы взорвать газопроводы рассказал в эфире украинского телеканала замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак. Азаров попросил читателей обратить внимание на это выступление.

Экс-премьер также заявил, что взорвать взорвать магистральные газопроводы Ктеву помешало не то, что жители Украины останутся без газа, а жесткая реакция Германии и категорический запрет американской администрации экс-президента США Барака Обамы на данные террористические действия.

Автор: Олег Королев
#украина #азаров #газопроводы
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