Экс-глава правительства Украины Николай Азаров прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы, подающие газ из России. Об этом он написал в Facebook.

Планы взорвать газопроводы рассказал в эфире украинского телеканала замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак. Азаров попросил читателей обратить внимание на это выступление.

Экс-премьер также заявил, что взорвать взорвать магистральные газопроводы Ктеву помешало не то, что жители Украины останутся без газа, а жесткая реакция Германии и категорический запрет американской администрации экс-президента США Барака Обамы на данные террористические действия.