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5:38   8 Января 2018
Весь мир
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Главу МИД Ирана пригласят в ЕС для обсуждения протестов в стране

Главу МИД Ирана пригласят в ЕС для обсуждения протестов в стране

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что министра иностранных дел Ирана намерены пригласить в ЕС для обсуждения протестов. Об этом сообщает телеканал ZDF.

Габриэль отметил, главы МИД стран-членов ЕС договорились с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини пригласить главу МИД Ирана Джавада Зарифа на следующей неделе. Он подчеркнул, что это будет сделано «по возможности». Также глава МИД ФРГ отметил, что его страна выступает за свободу демонстраций.

В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент страны Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали двадцать человек, часть из которых была ликвидирована при попытке завладеть складами с оружием.

Автор: Олег Королев
#ес #иран #ппротесты
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