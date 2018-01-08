В Южной Корее предостерегли от недооценки способностей Ким Чен Ына
Северокорейского лидера Ким Чен Ына опасно судить только по возрасту. Об этом заявил южнокорейский политолог агентству РИА «Новости».
По информации «Ренхап», главе КНДР в понедельник исполнилось 34 года. При этом официальных данных о его возрасте и дате рождения нет.
Чон Сон Чан из сеульского Института имени короля Седжона отметил, что в южнокорейских СМИ до сих пор судят о способностях Ким Чен Ына по возрасту. Он отметил, что это является серьезной ошибкой.
Политолог отметил, что деду Ким Чен Ына было 37 лет, когда вспыхнула Корейская война (1950-1953 годы). По его словам, избежать победы Пхеньяна удалось только благодаря вмешательству США.