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 Советник Трампа сообщил о готовящемся «вмешательстве» РФ в выборы в Мексике

Советник Трампа сообщил о готовящемся «вмешательстве» РФ в выборы в Мексике
5:06   8 Января 2018
Весь мир
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Советник Трампа сообщил о готовящемся «вмешательстве» РФ в выборы в Мексике

Советник Трампа сообщил о готовящемся «вмешательстве» РФ в выборы в Мексике

Помощник президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер сообщил о наличии признаков «вмешательства» России в предстоящие выборы в Мексике.

Макмастер отметил, что администрацию Вашингтона беспокоит «применение» Москвой «пропаганды, дезинформации и подрывной деятельности». Слова советника главы государства привело издание The Hill. По его словам, референдум в Каталонии является «ярким примером» такого «вмешательства» Российской Федерации.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ноябре прошлого года заявлял, что подобные слухи являются спекуляцией. Российский лидер Владимир Путин так же отмечал, что все слухи о «вмешательстве» Москвы в выборы, в том числе и в Соединенных Штатах, являются беспочвенными. Голосование в Мексике намечено на лето 2018 года.

Автор: Павел Никифоров
#сша #мексика #вмешательство в выборы #макмастер
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