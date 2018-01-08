Советник Трампа сообщил о готовящемся «вмешательстве» РФ в выборы в Мексике

Помощник президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер сообщил о наличии признаков «вмешательства» России в предстоящие выборы в Мексике.

Макмастер отметил, что администрацию Вашингтона беспокоит «применение» Москвой «пропаганды, дезинформации и подрывной деятельности». Слова советника главы государства привело издание The Hill. По его словам, референдум в Каталонии является «ярким примером» такого «вмешательства» Российской Федерации.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ноябре прошлого года заявлял, что подобные слухи являются спекуляцией. Российский лидер Владимир Путин так же отмечал, что все слухи о «вмешательстве» Москвы в выборы, в том числе и в Соединенных Штатах, являются беспочвенными. Голосование в Мексике намечено на лето 2018 года.