В США запустили ракету с секретным правительственным спутником

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель с секретным правительственным спутником.

Старт аппарату с мыса Канаверал был дан в четыре часа утра по московскому времени, сообщила пресс-служба компании. Все данные о спутнике, выполняющем миссию Zuma, засекречены.

Запуск ракеты-носителя должен был пройти в ноябре 2017 года, но откладывался по различным причинам. SpaceX провела уже второй секретный пуск своих аппаратов для администрации Вашингтона.