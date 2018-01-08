Симоньян: Через пять лет спецслужбы США заявят о невмешательстве России

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что через пять лет американские спецслужбы поймут, что Россия не вмешивалась в выборы. Об этом она рассказала в интервью телеканалу CBS.

Симоньян отметила, что СМИ продолжают верить американским спецслужбам. Она задалась вопросом о том, верят ли они сейчас в то, что в Ираке было оружие массового уничтожения.

Главред RT сообщила, что американские СМИ могут продолжать верить в то, что российское вмешательство в американские выборы произошло. По ее словам, через пять лет станет известно, что этого не было.

Также Симоньян ответила на вопрос о том, поддерживал ли RT на выборах американского лидера Дональда Трампа. Она с иронией заявила, что ошибкой телеканала является то, что он не поддерживал его конкурента - Хиллари Клинтон.