Крыша многоэтажки горит в Подмоковье

В подмосковном поселке Совхоз имени Ленина загорелась крыша многоэтажного жилого дома. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на очевидца.

На опубликованной записи видно, как на крыше многоэтажки находится большой воздушный шар. Предполагается, что пожар начался именно из-за него.

На место происшествия прибыли пожарные расчеты. О пострадавших информации пока не поступало.

Третьего января стало известно, что на юге Москвы при пожаре в квартире многоэтажного дома погибли два человека. Отмечалось, что из горящей квартиры были спасены трое человек, с верхних этажей - еще семеро.