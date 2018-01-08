Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Пожар в ангаре на севере столицы потушен

Пожар в ангаре на севере столицы потушен

 Вулкан Ключевской снова выбросил столп пепла

Вулкан Ключевской снова выбросил столп пепла
На Украине предложили признать период в составе СССР «оккупацией»

На Украине предложили признать период в составе СССР «оккупацией»

 Появилось видео нападения радикалов на здание Россотрудничества в Киеве

Появилось видео нападения радикалов на здание Россотрудничества в Киеве
В Южной Корее предостерегли от недооценки способностей Ким Чен Ына

В Южной Корее предостерегли от недооценки способностей Ким Чен Ына

 Советник Трампа сообщил о готовящемся «вмешательстве» РФ в выборы в Мексике

Советник Трампа сообщил о готовящемся «вмешательстве» РФ в выборы в Мексике
Пожар в ангаре на севере столицы потушен

Пожар в ангаре на севере столицы потушен

 Вулкан Ключевской снова выбросил столп пепла

Вулкан Ключевской снова выбросил столп пепла
На Украине предложили признать период в составе СССР «оккупацией»

На Украине предложили признать период в составе СССР «оккупацией»

 Появилось видео нападения радикалов на здание Россотрудничества в Киеве

Появилось видео нападения радикалов на здание Россотрудничества в Киеве
В Южной Корее предостерегли от недооценки способностей Ким Чен Ына

В Южной Корее предостерегли от недооценки способностей Ким Чен Ына

 Советник Трампа сообщил о готовящемся «вмешательстве» РФ в выборы в Мексике

Советник Трампа сообщил о готовящемся «вмешательстве» РФ в выборы в Мексике
4:21   8 Января 2018
Весь мир
85

Крыша многоэтажки горит в Подмоковье

Крыша многоэтажки горит в Подмоковье

В подмосковном поселке Совхоз имени Ленина загорелась крыша многоэтажного жилого дома. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на очевидца.

На опубликованной записи видно, как на крыше многоэтажки находится большой воздушный шар. Предполагается, что пожар начался именно из-за него. 

На место происшествия прибыли пожарные расчеты. О пострадавших информации пока не поступало.

Третьего января стало известно, что на юге Москвы при пожаре в квартире многоэтажного дома погибли два человека. Отмечалось, что из горящей квартиры были спасены трое человек, с верхних этажей - еще семеро.

Автор: Олег Королев
#пожар #подмосковье #совхоз имени ленина
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы Россия
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы
Накануне Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После обращения Роскомнадзора к руководству социальной сети страница была разблокирована.
12:47   6 Января 2018
2199
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия

РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

18:05   5 Января 2018
4189
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
16305
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
14539
Новости smi2.ru
Юрист прокомментировал требование Евросоюза о выплатах за эмбарго на ввоз свинины

Юрист прокомментировал требование Евросоюза о выплатах за эмбарго на ввоз свинины

 Американский самолет провел многочасовую разведку у побережья Крыма

Американский самолет провел многочасовую разведку у побережья Крыма

 Эксперты рассказали, насколько в России подорожает жилье в наступившем году

Эксперты рассказали, насколько в России подорожает жилье в наступившем году

 Разработчики назвали сроки выпуска летающего автомобиля в России

Разработчики назвали сроки выпуска летающего автомобиля в России