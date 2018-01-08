На западе Мексики бандиты расстреляли шестерых человек

В мексиканском штате Колима злоумышленники застрелили шестерых человек. Об этом сообщает местная прокуратура.

По данным правоохранителей, люди находились во дворе дома и готовились к завтраку. В какой-то момент прибыла группа злоумышленников и открыла стрельбу по собравшимся. На месте погибли пять человек, еще один умер в больнице. Отмечается, что ранения также получили пожилые люди 60 и 92 лет. Устанавливаются личности злоумышленников.

Ранее в городе Сьюдад-Хуаресе на севере страны были убиты сразу 15 человек. Также сообщалось о 12 погибших при столкновениях сил самообороны с местными жителями в штате Герреро.