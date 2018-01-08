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СМИ: Встреча по РСМД может состояться в январе-феврале

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СМИ: Встреча по РСМД может состояться в январе-феврале

СМИ: Встреча по РСМД может состояться в январе-феврале

 В Москве снизилось число арестантов в СИЗО

В Москве снизилось число арестантов в СИЗО
На Украине предложили признать период в составе СССР «оккупацией»

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 Появилось видео нападения радикалов на здание Россотрудничества в Киеве

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3:42   8 Января 2018
Россия
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СМИ: Встреча по РСМД может состояться в январе-феврале

СМИ: Встреча по РСМД может состояться в январе-феврале

Встреча замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Томаса Шэннона может состояться в январе-феврале. Об этом сообщил портал BuzzFeed.

В этот же период намечены переговоры Вашингтона и Москвы по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Беседа помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера так же запланирована на январь или февраль текущего года. Последний сообщал о своем намерении встретиться с российским коллегой еще в декабре 2017 года.

Встреча Шэннона и Суркова последний раз прошла в Хельскинки, Финляндия. Обе стороны не добились полного решения каких-либо проблем между двумя державами, но прояснили позиции Вашингтона и Москвы по ряду вопросов. Переговоры по РСМД ранее анонсировал генсек США Рекс Тиллерсон в интервью CNN.

Автор: Павел Никифоров
#россия #сша #переговоры по рсмд
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