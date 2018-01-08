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Южнокорейские СМИ рассказали о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына

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3:44   8 Января 2018
Весь мир
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Южнокорейские СМИ рассказали о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына

Южнокорейские СМИ рассказали о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына

В Южной Корее по записи новогоднего выступления выявили проблемы со здоровьем у северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает газета «Тона ильбо».

Профессор Чо Дон Ук рассказал изданию, что после анализа вибрации, шумов и амплитуды ряда согласных звуков выяснилось, что глава КНДР имеет проблемы с почками, нежели с сердцем или легкими. Он отметил, что с помощью такого анализа нельзя судить  о функциях внутренних органов, однако по результатам его новогоднего выступления можно понять, что функции почек у него слабее других органов.

Сеул пристально наблюдал за здоровьем предшественников Ким Чен Ына. При этом голос отца Ким Чен Ира мало кто слышал.

Автор: Олег Королев
#кндр #здоровье #ким чен ын
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