Южнокорейские СМИ рассказали о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына

В Южной Корее по записи новогоднего выступления выявили проблемы со здоровьем у северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает газета «Тона ильбо».

Профессор Чо Дон Ук рассказал изданию, что после анализа вибрации, шумов и амплитуды ряда согласных звуков выяснилось, что глава КНДР имеет проблемы с почками, нежели с сердцем или легкими. Он отметил, что с помощью такого анализа нельзя судить о функциях внутренних органов, однако по результатам его новогоднего выступления можно понять, что функции почек у него слабее других органов.

Сеул пристально наблюдал за здоровьем предшественников Ким Чен Ына. При этом голос отца Ким Чен Ира мало кто слышал.