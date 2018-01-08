В Москве снизилось число арестантов в СИЗО

Численность арестантов в СИЗО в 2017 году снизилась. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника столичного управления ФСИН Сергей Мороз.

По его словам, год назад численность спецконтингента в СИЗО Москвы составляла 11,5 тысячи человек. Сейчас численность заключенных составляет менее 10,5 тысячи человек. Таким образом, число заключенных снизилось на тысячу.

Мороз отметил, что положительных результатов в разрешении вопроса переполненности столичных СИЗО удалось добиться благодаря взаимодействию УФСИН с судами и прокуратурой. Так, Мосгорсуд решения по апелляции приговоров направляет напрямую в изолятор, минуя районный суд. По его словам, данная мера значительно сокращает срок пребывания человека изоляторе после того, как приговор вступил в силу.