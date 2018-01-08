В Венгрии беженцев из мусульманских стран назвали «захватчиками»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал беженцев из мусульманских стран «захватчиками».

Политик заявил, что страна не намерена принимать беженцев. Слова министра привело издание Welt.

По мнению Орбана, большое количество выходцев из мусульманских стран в Венгрии может привести к создании определенных общин. Премьер добавил, что его страна получает финансирование из Фонда сплочения ЕС, поэтому государство не может принимать беженцев.