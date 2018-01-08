На западе Москвы в ДТП пострадал один человек

Неподалеку от столичного района Кунцево произошла дорожная авария, в результате которой пострадал один человек. Об этом сообщает ИА «Москва» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Как отмечается, инцидент произошел на внешней стороне 57-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги. Водитель легковушки Mercedes не справился с управлением и наехал на препятствие.

В результате ДТП пострадал один человек. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

Телеканал «РенТВ» опубликовал видеозапись с места инцидента. Как видно на кадрах, автомобиль буквально развалился на части после столкновения со столбом. О личности пострадавшего не сообщается.