СМИ: Сирийская армия прорвала окружение военной базы под Дамаском

Сирийские правительственные войска прорвали окружение вокруг военной базы в Харасте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник с места событий.

Как отмечается, сирийская армия разблокировала транспортное управление в пригороде Дамаска. Танки и пехота вошли на территорию управления после прорыва окружения.

Отмечается, что армии САР удалось восстановить контроль над мукомольными мельницами, которые расположены возле военной базы бронетехники. Радикалы захватили объект в ночь на 1 января.

Ранее сообщалось о серии взрывов автомобилей со взрывчаткой в Идлибе. По информации агентства ТАСС, в результате инцидента погибли не менее 30 человек. По меньшей мере 70 человек получили ранения.