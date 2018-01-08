Самолет американских ВМС провел разведку недалеко от Крыма
Патрульный противолодочный самолет ВМС США провел разведку над акваторией Черного моря.
Об этом сообщил портал Mil Radar, наблюдающий за перемещением военной авиации. Самолет Boeing P-8A Poseidon, согласно информации сайта, вылетел с базы Сигонелла на Сицилии.
Воздушное судно совершило полет южнее Одессы и западнее Евпатории. Какое-то время самолет летал к западу от Севастополя. После пролета недалеко от Новороссийска «боинг» вернулся на базу.