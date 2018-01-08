СМИ: На севере Москвы горит металлический ангар

На севере Москвы загорелся металлический ангар. В здании могут быть люди. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на экстренные службы столицы.

Как отмечается, возгорание произошло по адресу: Коровинское шоссе, дом 35а. Горит металлическое здание здание площадью более ста квадратных метров.

В результате пожара произошло полное обрушение кровли. Существует угроза перехода огня на стоящий рядом склад. Тушение пожара осложняется наличием силовых кабелей, которые находятся под напряжением. Подчеркивается, на территории склада могут быть люди. Сейчас пожарно-спасательные расчеты проверяют территорию ангара на наличие людей.

Неделю назад в подмосковном Подольске произошел крупный пожар на складе. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.