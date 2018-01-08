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 Появилось видео нападения радикалов на здание Россотрудничества в Киеве

Появилось видео нападения радикалов на здание Россотрудничества в Киеве
СМИ сообщили о результатах выборов на оккупированной части Кипра

СМИ сообщили о результатах выборов на оккупированной части Кипра

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1:56   8 Января 2018
Весь мир
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СМИ сообщили о результатах выборов на оккупированной части Кипра

СМИ сообщили о результатах выборов на оккупированной части Кипра

В парламент непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра прошли шесть партий. Об этом сообщает греческая газета «Филелефтерос» со ссылкой на турко-кипрские телеканалы.

Выборы, которые Кипр считает незаконными, прошли в воскресенье. В них участвовали 118 тысяч человек из 190,5 тысяч. Таким образом, в них участвовали более 62 процентов граждан непризнанного государства.

После подсчета 68 процентов бюллетеней на выборах лидирует «Партия национального единства» (ПНЕ) - 36,59 процента голосов. После нее идет «Республиканская Турецкая партия» (РТК) — 21,56 процента и «Партия народа» — 16,83%. Еще три партии получили менее восьми процентов и не более шести.

В парламент не прошли две партии. «Партия национального единства» уже празднует победу, однако правительство она сформировать не может без соперников. На 50 мест в республиканском парламенте претендовали 388 кандидатов, в том числе девять независимых. Среди кандидатов - 117 женщин.

Автор: Олег Королев
#выборы #кипр #турецкая республика северного кипра
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