WikiLeaks опубликовала книгу о Трампе

Организация WikiLeaks опубликовала в интернете книгу Майкла Вольфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». Ссылка опубликована на странице в Twitter организации.

В поступившей в продажу шестого января книге журналиста рассказывается о работе американского президента Дональда Трампа на должности президента США. Также в книге раскрываются некоторые семейные тайны лидера, в частности говорится о президентских амбициях Иванки Трамп.

Ранее Трамп выступил с резкой критикой книги, По его словам, книга полна лжи, искажений и ссылок на несуществующие источники. Американский лидер отметил, что автор не беседовал с ним.