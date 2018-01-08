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 WikiLeaks опубликовала книгу о Трампе

WikiLeaks опубликовала книгу о Трампе
СМИ: На севере Москвы горит металлический ангар

СМИ: На севере Москвы горит металлический ангар

 В посольстве РФ в Киеве прокомментировали нападение на Российский центр науки и культуры

В посольстве РФ в Киеве прокомментировали нападение на Российский центр науки и культуры

На Украине предложили признать период в составе СССР «оккупацией»

На Украине предложили признать период в составе СССР «оккупацией»

 Появилось видео нападения радикалов на здание Россотрудничества в Киеве

Появилось видео нападения радикалов на здание Россотрудничества в Киеве
СМИ сообщили о результатах выборов на оккупированной части Кипра

СМИ сообщили о результатах выборов на оккупированной части Кипра

 WikiLeaks опубликовала книгу о Трампе

WikiLeaks опубликовала книгу о Трампе
1:37   8 Января 2018
Весь мир
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WikiLeaks опубликовала книгу о Трампе

WikiLeaks опубликовала книгу о Трампе

Организация WikiLeaks опубликовала в интернете книгу Майкла Вольфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». Ссылка опубликована на странице в Twitter организации.

В поступившей в продажу шестого января книге журналиста рассказывается о работе американского президента Дональда Трампа на должности президента США. Также в книге раскрываются некоторые семейные тайны лидера, в частности говорится о президентских амбициях Иванки Трамп.

Ранее Трамп выступил с резкой критикой книги, По его словам, книга полна лжи, искажений и ссылок на несуществующие источники. Американский лидер отметил, что автор не беседовал с ним.

Автор: Олег Королев
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