Российский актер Александр Невский жалеет, что «не дал в морду» Вайнштейну

Российский кинодеятель Александр Невский заявил, что неоднократно встречался с обвиняемым в домогательствах американским продюсером Харви Вайнштейном. Об этом он рассказал в интервью The Hollywood Reporter.

По словам Невского, если бы он знал о домогательствах продюсера, то «набил бы ему чертову рожу». Он выразил сожаление, что не может сказать это лично.

Интервью российского актера и режиссера состоялось накануне церемонии «Золотой глобус». Невский отметил, что поддержит акцию против домогательств и придет в черном костюме, как и многие другие кинодеятели.

Также актера спросили, как он относится к антироссийской риторике американских СМИ. Невский отметил, что в этом ничего нет нового, поскольку во многих голливудских боевиках главный герой ликвидирует «злых русских». По его словам, Россия и США две величайшие страны, которым нужно дружить.