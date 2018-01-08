Трамп обсудил с Макроном денуклеаризацию КНДР и протесты в Иране

Президент США Дональд Трамп обсудил процесс ядерного разоружения Корейского полуострова со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.

Накануне политики провели телефонный разговор, пишет пресс-служба Белого дома. Американский лидер планировал проинформировать французского главу о прогрессе с КНДР. Президент США отметил стремление международного сообщества в решении проблемы вокруг полуострова.

Лидеры двух держав затронули акции протеста в Иране. Политик сошлись во мнении, что события говорят о «неспособности властей страны» удовлетворить нужды своих граждан. По их мнению, власти Ирана заняты финансированием терроризма и военных действий за пределами государства.