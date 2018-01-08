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СМИ: На севере Москвы горит металлический ангар

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 В посольстве РФ в Киеве прокомментировали нападение на Российский центр науки и культуры

В посольстве РФ в Киеве прокомментировали нападение на Российский центр науки и культуры

На Украине предложили признать период в составе СССР «оккупацией»

На Украине предложили признать период в составе СССР «оккупацией»

 Появилось видео нападения радикалов на здание Россотрудничества в Киеве

Появилось видео нападения радикалов на здание Россотрудничества в Киеве
СМИ сообщили о результатах выборов на оккупированной части Кипра

СМИ сообщили о результатах выборов на оккупированной части Кипра

 WikiLeaks опубликовала книгу о Трампе

WikiLeaks опубликовала книгу о Трампе
1:00   8 Января 2018
Весь мир
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В Мексике при столкновениях с отрядом самообороны погибли десять человек

В Мексике при столкновениях с отрядом самообороны погибли десять человек

В мексиканском штате Герреро при столкновении сил самообороны с местными жителями погибли 12 человек. Об этом сообщает полиция региона.

Инцидент произошел в около поселка Консепсьон, расположенного неподалеку от города Акапулько. По данным портала Norte, отряд «общинной полиции» вошел в поселок и убил четырех жителей. В ответ жители села открыли огонь и расстреляли восьмерых бойцов. Сейчас на месте инцидента работают полицейские, армия и морская пехота.

Герреро — один из наиболее криминальных мексиканских штатов. Такая ситуация сложилась в результате того, что между группировками происходит война за  контроль над транзитом наркотиков в США.

Автор: Олег Королев
#стрельба #мексика #герерро
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