В Мексике при столкновениях с отрядом самообороны погибли десять человек

В мексиканском штате Герреро при столкновении сил самообороны с местными жителями погибли 12 человек. Об этом сообщает полиция региона.

Инцидент произошел в около поселка Консепсьон, расположенного неподалеку от города Акапулько. По данным портала Norte, отряд «общинной полиции» вошел в поселок и убил четырех жителей. В ответ жители села открыли огонь и расстреляли восьмерых бойцов. Сейчас на месте инцидента работают полицейские, армия и морская пехота.

Герреро — один из наиболее криминальных мексиканских штатов. Такая ситуация сложилась в результате того, что между группировками происходит война за контроль над транзитом наркотиков в США.