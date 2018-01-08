Глава ЦРУ: Россия намерена вмешаться в выборы в США в 2018 году

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Российская Федерация в течение «многих лет вмешивается в выборы в Соединенных Штатах». Слова главы ведомства привело издание Reuters.

В текущем году в США пройдут выборы в Конгресс. По словам Помпео, Москва в этот раз предпримет попытку «повлиять» на голосование. Руководитель ЦРУ отметил, что помимо РФ, «вмешательством» в выборы занимаются и другие страны.

Тема о якобы «влиянии» России на выборы в США получила широкую огласку после избрания на пост президента США Дональда Трампа. Политик не раз обвинял своего оппонента Хиллари Клинтон в «сговоре». Вашингтон начал расследование по делу, потратив на это приличную сумму денег. Президент Российской Федерации Владимир Путин опроверг обвинения, назвав их «беспочвенными».