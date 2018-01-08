На Украине предложили признать период в составе СССР «оккупацией»

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Украина должна признать период пребывания в составе СССР «оккупацией». Об этом он заявил в эфире украинского телевидения.

По его словам, в следующем году Украину ожидает «целый ряд важных событий», связанных с «украинской революцией». Вятрович отметил, что она сформирует представления общества о связи между современным украинским государством и Украинской народной республикой (УНР) и определит то, чем был для Украины советский период.

Глава института подчеркнул, что в в украинском политическом поле звучат тезисы о «советской оккупации», а также о становлении большевистского и затем коммунистического «оккупационного режима». По его словам, Киев должен предпринять законодательные и политические шаги, чтобы продемонстрировать, что современная Украина является наследником «государственности 1917-1921 годов».