Центризбирком принял документы самовыдвиженца Пугачева

Центральная избирательная комиссия РФ приняла документы самовыдвиженца Василия Пугачева. Об этом сообщили РИА Новости.

Кандидат в президенты России стал одним из тех претендентов с «чудинкой», о которых ранее заявляла глава ЦИК Элла Памфилова. Пугачев пришел в комиссию подать документы в 22.22. Это «магическое число», пояснил претендент на пост главы РФ, которое в сумме дает восемь.

В Центризбиркоме отметили, что Пугачев явился на две минуты позже. ЦИК сделал уступок кандидату, записав время подачи документов «22.22». Василий Пугачев является главой Центра поддержки, воспитания детей-сирот, детей-инвалидов и детей из неблагополучных семей «Сотвори добро». Два года назад руководитель центра пытался баллотироваться в депутаты Госдумы РФ.