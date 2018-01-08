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0:19   8 Января 2018
Весь мир
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В Совфеде заявили о возможности выхода России из ВТО

В Совфеде заявили о возможности выхода России из ВТО

Сенатор Сергей Калашников заявил, что Россия может покинуть ВТО в случае удовлетворения иска ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ВТО передала в арбитраж требование Еврокомиссии о взыскании с РФ более 1,4 миллиардов евро ежегодно из-за ограничений на импорт свинины. Взыскание средств будет происходить через дополнительные пошлины на российские товары.

Первый замглавы экономического комитета Совфеда отметил, что санкции в принципе не согласуются с правилами Всемирной торговой организации. Он отметил, что российская сторона в случае удовлетворения иска Евросоюза должна будет полностью ограничить свое участие в ВТО. По его словам, ЕС нарушает правила всемирной организации, используя санкции.

Автор: Олег Королев
#россия #евросоюз #совфед #вто
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