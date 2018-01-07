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23:28   7 Января 2018
Россия
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В ВТО озвучили сроки рассмотрения жалобы ЕС на РФ из-за свинины

В ВТО озвучили сроки рассмотрения жалобы ЕС на РФ из-за свинины

Жалобу Евросоюза на импорт живых свиней в Россию рассмотрят в течение 60 дней. Об этом сообщила пресс-служба ВТО.

Накануне ЕС потребовал взыскать с Российской Федерации 1,4 миллиарда евро за введение запрета на ввоз свинины. Ограничения ввели в 2014 году из-за вспышек африканской чумы у животных в Польше и Литве. Позднее импорт свинины вошел в продэмбарго, которым Россия ответила на западные санкции.

Время рассмотрения таких жалоб регламентируется статьей 22.6, пояснили в ВТО. По факту, разбирательство по этому делу может идти дольше оговоренных сроков. 

Автор: Павел Никифоров
#россия #евросоюз #вто #свинина
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