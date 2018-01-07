Ураган «Элеонор», бушующий во Франции, унес жизни шести человек

Бушующий во Франции ураган «Элеонор» унес жизни шести человек. Еще двое, по информации издания France-Presse, числятся без вести пропавшими.

Буйство стихии началось во Франции в ночь на третье января. Тело одного из пропавших мужчин сотрудники полиции обнаружили в 500 метрах от места исчезновения в поселке Люсенэ-л'Эвек.

Два человека числятся без вести пропавшими. Одна из них — сотрудница речной полиции, второй — 70-летний подданный ФРГ. «Элеонор» стал уже четвертым ураганом во Франции за последние три недели. Специалисты оценили ущерб в 200 миллионов евро.