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23:47   7 Января 2018
Весь мир
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Ураган «Элеонор», бушующий во Франции, унес жизни шести человек

Ураган «Элеонор», бушующий во Франции, унес жизни шести человек

Бушующий во Франции ураган «Элеонор» унес жизни шести человек. Еще двое, по информации издания France-Presse, числятся без вести пропавшими.

Буйство стихии началось во Франции в ночь на третье января. Тело одного из пропавших мужчин сотрудники полиции обнаружили в 500 метрах от места исчезновения в поселке Люсенэ-л'Эвек.

Два человека числятся без вести пропавшими. Одна из них — сотрудница речной полиции, второй — 70-летний подданный ФРГ. «Элеонор» стал уже четвертым ураганом во Франции за последние три недели. Специалисты оценили ущерб в 200 миллионов евро.

Автор: Павел Никифоров
#франция #ураган элеонор
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