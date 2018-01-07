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В Петербурге из-за подозрительного предмета закрыли станцию метро «Ладожская»

В Петербурге из-за подозрительного предмета закрыли станцию метро «Ладожская»

 Памфилова рассказала о кандидатах с «чудинкой»

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22:56   7 Января 2018
Россия
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В Петербурге из-за подозрительного предмета закрыли станцию метро «Ладожская»

В Петербурге из-за подозрительного предмета закрыли станцию метро «Ладожская»

В Санкт Петербурге закрыли станцию метро «Ладожская».

Соответствующая информация была опубликована вечером 7 января в Telegram-канале петербургской подземки. Отмечается, что станцию метрополитена решено было закрыть на проверку в связи с обнаружением подозрительного бесхозного предмета.

Напомним, в апреле минувшего года в метро Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. В результате погибли 15 человек, еще 103 получили ранения. Власти признали произошедшее террористическим актом. С тех пор в подземке Санкт-Петербурга решено было усилить меры безопасности.

Автор: Алла Ларионова
#россия #петербург #метро
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