Памфилова рассказала о кандидатах с «чудинкой»

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что среди кандидатов на пост президента страны были претенденты с «чудинкой».

Желание стать президентом Российской Федерации к воскресенью, 7 января, изъявили 67 человек, сообщила глава ЦИК телеканалу «Вести». 21 кандидат выступил от партии, а остальные 46 — в качестве самовыдвиженцев.

Памфилова отметила, что среди претендентов на пост главы РФ есть кандидаты с «чудинкой». К примеру, один из них заявил, что ему необходимо сдать документы ровно в 22.22. Сегодня был последний день, когда самовыдвиженцы могли подать необходимые бумаги. У претендентов от партий есть еще несколько дней.