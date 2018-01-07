Эксперты рассказали, насколько в России подорожает жилье в наступившем году

Эксперты в области недвижимости дали прогнозы по изменению цен на жилье в России в наступившем году.

Об этом сообщает 7 января «Газета.Ru». Отмечается, что в 2018 году ожидается увеличение цен на жилплощадь в новостройках.

В минувшем году темпы превышали уровень инфляции. В частности, в третьем квартале минувшего года рост стоимости жилья в стране составил 5,8% к аналогичному периоду 2016 года. В среднем квадратный метр по России достиг 53,4 тысячи рублей в стоимости.

При этом специалисты не ожидают в наступившем году резкого скачка цен, несмотря на вероятное подорожание квартир с высоким уровнем качества строительства и удобным расположением. Рост, согласно прогнозам, в 2018 году может составить 2-3%.